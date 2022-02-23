Москва більше не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів [ Редактировать ]
Сполучені Штати наклали санкції на п'ять провідних російських банків. Серед них - "Внєшекономбанк", що входить до переліку найбільших фінустанов РФ. А також "Промсвязьбанк", через який фінансується російська армія. США також заборонили працювати з російським державним боргом. Тобто Москва більше не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. А ще Вашингтон заблокував все майно та фінансові активи трьох російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор "Промсвязьбанку" - Петро Фрадков і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики у РФ.
Джо Байден, президент США:
Вони ділять корупційні здобутки політики Кремля, отож, мають поділяти й санкційний біль. Росія заплатить ще вищу ціну, якщо продовжить свою агресію. Хто такий Володимир Путін, щоби вирішувати, де проголошувати нові незалежні держави на території сусідніх країн? Це кричуще порушення міжнародного права.
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Проти - в уряді. Там вважають: якщо повідомити про конкретні санкції ще до вторгнення, вони втратять стримувальний ефект. Мовляв, Москва точно знатиме, що її чекатиме, зважить ризики.
Головною умовою проведення зустрічі було не вторгнення Росії на територію України. Путін цього не виконав.
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