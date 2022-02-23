Сполучені Штати наклали санкції на п'ять провідних російських банків. Серед них - "Внєшекономбанк", що входить до переліку найбільших фінустанов РФ. А також "Промсвязьбанк", через який фінансується російська армія. США також заборонили працювати з російським державним боргом. Тобто Москва більше не зможе залучати гроші на західних ринках цінних паперів для фінансування держбюджету. А ще Вашингтон заблокував все майно та фінансові активи трьох російських олігархів. Це син очільника російського ФСБ Денис Бортников, виконавчий директор "Промсвязьбанку" - Петро Фрадков і Володимир Кирієнко, який курує напрямок внутрішньої політики у РФ.

Джо Байден, президент США: