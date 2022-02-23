Турция не может выбирать между Украиной и Россией - Эрдоган [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция сотрудничает как с Украиной, так и с Россией. А потому вводить санкции, или прекращать отношения с российской стороной даже на фоне напряженности ситуации (признания РФ так называемых "ЛДНР") не планирует.
Об этом сообщает Daily Sabah.
"У нас есть политические, военные и экономические отношения с Россией. Так же с Украиной. Мы не можем отказаться от этого, потому что наша страна имеет высокие интересы на этот счет", - сказал Эрдоган.
По его словам, Турция стремится решить вопрос без ущерба для отношений и проведет переговоры с турецкой делегацией, как только она вернется домой.
Он отметил необходимость провести тщательные расчеты, чтобы выяснить плюсы и минусы действий, которые необходимо предпринять в отношении России, заявив, что "шаги необходимо делать деликатно".
"Одни говорят, что война повысит стоимость газа, тогда как другие обсуждают закрытие вентилей. Мы должны сделать наши шаги с учетом этой деликатности", - резюмировал Эрдоган, добавив, что турецкие официальные лица сейчас контактируют с российскими коллегами для организации встречи.
Напомним, что 21 февраля Владимир Путин признал суверенитет "ДНР" и "ЛНР", а также подписал с их главарями договор о дружбе сотрудничестве и взаимной помощи, который также предусматривает отправку российской армии на Донбасс. На следующий день Госдума и Совет федерации единогласно поддержали решение Путина и ратифицировали документы.
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