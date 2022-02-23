Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансирования обороны в Украине. 343 голосами "за" народные депутаты поддержали Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№7012-Д).

Законом запланировано увеличение расходов на нужды обороны Украины на 26,5 млрд грн:

16 млрд грн направят Министерству обороны;

6 млрд грн - МВД;

700 млн грн - Министерству по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий;

587 млн ​грн - Главному управлению разведки:

3 млрд - министерству финансов на обслуживание государственного долга;

500 млн грн пойдет на восстановление водоснабжения в Донецкой области;

по 100 млн грн - на восстановительные работы на Донбассе, в том числе, на обеспечение спутниковой связью.

Средства возьмут из дополнительных поступлений от налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров и средств, предоставленных Европейским Союзом.