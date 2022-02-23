Верховна Рада зібралася на вечірнє засідання. Що народні депутати України вже ухвалили 23 лютого, і що на порядку денному в ефірі програми "Подробиці" розповіла кореспондент "Інтера" Анна Каменєва.

"Приблизно о 15:00 - між ранковим і вечірнім засідання - з'явилася інформація, що будівля парламенту замінована. Там у цей період перебували в основному представники ЗМІ, бо депутати розійшлися по комітетах. Журналістів не евакуйовували, а охорона, рятувальники та кінологи з собаками перевіряли приміщення. Зрештою виявилося, що повідомлення було фейковим.

На позачерговому засіданні мають розглянути питання про введення надзвичайного стану по всій території України. Вечірнє засідання досі не відкрили - узгоджують текст самого указу, оскільки в опозиції є низка претензій до тексту. Вони кажуть. що деякі норми порушують права і свободи громадян, наприклад щодо заборони діяльності політичних партій, щодо вилучення зброї у населення та щодо пунктів інформаційної безпеки. Оборонний комітет має погодити фінальний текст документу.

Крім того, нардепи зібрали додатково 150 підписів на проведення іншого позачергового засідання одразу після розгляду указу про надзвичайний стан. На ньому буде лише два документи: про роботу парламенту в режимі надзвичайного стану. За ним депутати не матимуть права виїжджати з Києва. Інший документ передбачає збільшення фінансування армії".

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Зараз міністерство фінансів погодилось на бюджетну спроможність 23 мільярди, із них 16 ідуть на армію, 6 - іде на прикордонників, на військові адміністрації, на "Воду Донбасу" - це ті гроші, що найменш вимагають наші військові.

А на ранковому засідання нардепи ухвалили "бюджет військового часу", як вони його називають. Тобто Кабмін лише за погодженням з президентом може власноруч відправляти кошти на безпеку й оборону, забирати їх з інших статей бюджету. За це рішення проголосували зразу в цілому і діятиме ця норма протягом трьох місяців.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Передбачає, щоб всі сто відсотків казначейського рахунку, це всі сто відсотків доходів бюджету знаходятся в розпорядженні уряду, і уряд може розпоряджатися. І ту суму, яка потрібан на оборону, на армію, виділяти за рішенням уряду. Тобто всі інші статті бюджету будуть мати другорядний по відношенню до видатків на оборону і це важливо.

Також депутати конституційною більшістю доручили спікеру невідкладно підписали цей закон і відправити на підпис президенту, аби завтра-післязавтра він набув чинності.