Верховная рада Украины проголосовала за указ о введении чрезвычайного положения в Украине. Президентский указ "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108) поддержали 335 народных депутатов Украины.

Чрезвычайное положение в стране вводится на 30 дней. Оно не является военным положением, но предусматривает запрет на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания.

Согласно Указу в Украине могут проводиться следующие мероприятия:

установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);

ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);

усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;

запрет на проведение массовых мероприятий;

запрет стачек;

временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;

введение комендантского часа;

проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;

запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;

запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;

запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;

особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.

Напомним, что 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Это решение должно утвердить Верховная Рада Украины.