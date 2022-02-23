Рада ввела в Украине чрезвычайное положение [ Редактировать ]
Источник: Верховная Рада Украины
Верховная рада Украины проголосовала за указ о введении чрезвычайного положения в Украине. Президентский указ "О введении чрезвычайного положения в отдельных регионах Украины" (№7108) поддержали 335 народных депутатов Украины.
Чрезвычайное положение в стране вводится на 30 дней. Оно не является военным положением, но предусматривает запрет на распространение информации, которая "дестабилизирует обстановку", а также запрет военнообязанным без предупреждения покидать место проживания.
Согласно Указу в Украине могут проводиться следующие мероприятия:
- установление особого режима въезда и выезда (при необходимости);
- ограничение движения транспортных средств и их осмотр (при необходимости);
- усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;
- запрет на проведение массовых мероприятий;
- запрет стачек;
- временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных для проживания, с обязательным предоставлением им стационарных или временных жилых помещений;
- введение комендантского часа;
- проверка документов у граждан, а в необходимых случаях проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов;
- запрет призывникам, военнообязанным и резервистам менять место жительства без ведома соответствующего территориального центра;
- запрет на изготовление и распространение информационных материалов, которые могут дестабилизировать обстановку;
- запрет работы любительских радиопередающих средств и радиоизлучающих устройств личного пользования;
- особые правила использования связи и передачи информации через компьютерные сети.
Напомним, что 23 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил ввести чрезвычайное положение на всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, где уже действует чрезвычайный правовой режим. Это решение должно утвердить Верховная Рада Украины.
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