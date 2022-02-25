Под Киевом силы ВСУ сбили российский самолет [ Редактировать ]
В пятницу утром, 25 февраля, в непосредственной близости от Киева силами ВСУ был сбит самолет противника. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.
Отметим, что в социальных сетях жители Киева делятся информацией о том, что были слышны взрывы и в небе наблюдалось яркое зарево.
Кроме того, сообщается, что самолет упал по адресу Кошица 7а, очевидцы сообщают о том, что горит жилой дом.
Напомним, ранее российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный в одесской области.
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Далекобійник Олександр - із Кременчука. Везе російському асфальтному заводу устаткування, яке виготовляють у нас. Каже, перспектива великої війни - не вкладається в голові. Але, 2014 рік навчив готуватися до всього.
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