В пятницу утром, 25 февраля, в непосредственной близости от Киева силами ВСУ был сбит самолет противника. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко.

Отметим, что в социальных сетях жители Киева делятся информацией о том, что были слышны взрывы и в небе наблюдалось яркое зарево.



Кроме того, сообщается, что самолет упал по адресу Кошица 7а, очевидцы сообщают о том, что горит жилой дом.



Напомним, ранее российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный в одесской области.