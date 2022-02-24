Остров Змеиный в Одесской области захватили российские военные. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.

"Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.

Напомним, ранее российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный.