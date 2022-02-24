Россия захватила остров Змеиный - Госпогранслужба [ Редактировать ]
Остров Змеиный в Одесской области захватили российские военные. Связь с пограничниками, которые находятся на острове с военными ВСУ, потеряна.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины в Facebook.
"Связь с пограничниками, находящимися на остове с воинами ВСУ, утрачена. По имеющейся информации остров Змеиный захвачен", - говорится в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что на острове разрушена вся инфраструктура.
Напомним, ранее российские войска своими обстрелами полностью разрушили все строения на острове Змеиный.
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