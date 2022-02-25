Сколько мирных жителей погибли из-за вторжения в Украину [ Редактировать ]
В пятницу, 25 февраля, Организация объединенных наций обнародовала страшную статистику. В результате вторжения России в Украину погибли не менее 25 гражданских, еще 12 - ранены.
В ООН подчеркнули, что, скорее всего, данные о жертвах среди мирного населения занижены и на самом деле это число намного больше.
Владимир Зеленский сообщил, что в первый день вторжения России погибли 137 украинцев, и мирных, и военных.
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