Под Городней Черниговской области горит вражеская колонна (видео) [ Редактировать ]
Под Городней Черниговской области горит вражеская колонна. Об этом сообщает Оперативное комендование "Север" ВСУ.
Ранее в соцсетях опубликовали видео, какв ражеская техника двигается в сторону Чернигова - около 300 единиц.
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