МВФ підтримає країни, які постраждають в разі відключення Росії від SWIFT [ Редактировать ]
МВФ готовий підтримати країни, які можуть постраждати через від'єднання РФ від SWIFT. Таке заявила директор-розпорядник організації - Кристаліна Георгієва. Вона повідомила, що Міжнародний валютний фонд має близько семисот мільярдів доларів кредитної спроможності. Нагадаю, раніше Європарламент закликав у разі нових воєнних дій РФ проти України - від'єднати федерацію від SWIFT - глобальної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.
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Таке заявила директор-розпорядник організації - Кристаліна Георгієва.
Таке заявила директор-розпорядник організації - Кристаліна Георгієва.
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