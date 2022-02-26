Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страна поддерживает вступление Украины в ЕС. Это, по его словам, необходимо сделать немедленно. Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

По его словам, Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Так как это принадлежит Украине.

Польша поддерживает ускоренный путь членства Украины в Европейском Союзе. Статус кандидата должен быть предоставлен немедленно, а переговоры о членстве следует начать безотлагательно после этого. Украина также должна получить доступ к средствам ЕС на восстановление. Это принадлежит Украине.

Читайте также, президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа в среду, 23 февраля, приехали в Украину с официальным визитом. По плану, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Науседой и Дудой, которые будут находиться в стране с рабочим визитом.

Кроме того, Польша на следующей неделе начнет поставки летального вооружения в Украину среди военной помощи будут артиллерийские снаряды. Первый транспорт вскоре переедет восточную границу Польши, несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов.

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