Президент Польши Анджей Дуда и его литовский коллега Гитанас Науседа в среду, 23 февраля, приедут в Украину с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По плану, состоится встреча президента Украины Владимира Зеленского с Науседой и Дудой, которые будут находиться в стране с рабочим визитом.

Отмечается, что ориентировочно в 14:15 будет встреча лидеров трех государств с представителями украинских и зарубежных средств массовой информации.

Читайте также, на этой неделе глава ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау на этой неделе прилетит в Украину перед визитом в Россию. Переговоры будут сосредоточены на текущих событиях в Украине, шагах по содействию деэскалации и разрешению кризиса в стране и вокруг нее.

Кроме того, президенты Франции и США Эммануэль Макрон и Джо Байден провели переговоры по итогам визитов французского лидера в Россию и Украину. Пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки заявила также, что в течение этой недели Байден поговорит с рядом других европейских коллег.