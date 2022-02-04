Польша начнет поставки оружия в Украину: названа дата [ Редактировать ]
Польша на следующей неделе начнет поставки летального вооружения в Украину. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Об этом пишет новостное агентство ТАСС.
В частности, среди военной помощи будут артиллерийские снаряды. Первый транспорт вскоре переедет восточную границу Польши.
Мы передаем в Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов. Передаем также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе выйдет первый транспорт за нашу восточную границу.
Читайте также, в Нидерландах выступили за предоставление Украине оружия для защиты от возможной военной эскалации со стороны России. Депутат от партии Рубен Брекельманс выступил с предложением, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте и глава МИД Вопке Хукстра должны посетить Украину.
Кроме того, официальный представитель Кабинета министров Германии Штеффен Хебештрайт заявил о том, что Германия исключает возможность поставки летального оружия Украине. Это обусловлено позицией страны правительства - запрет экспорта оружия в кризисные регионы.
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