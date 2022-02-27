Аварія на хімічних об'єктах: що робити людям (інструкція) [ Редактировать ]
В неділю вночі, 27 лютого, окупанти спричиняють техногенні катастрофи: у Харкові підірвано газопровід, у Василькові палає нафтобаза.
Коротка інструкція з цивільного захисту громадян:
- Зачиніть вікна та без нагальної потреби не відкривайте їх. При відкритті — завішуйте їх вологою або марлевою тканиною, періодично міняйте її.
- Уникайте тривалого перебування на повітрі.
- Користуйтеся системою кондиціонування та очищення повітря. Поставте у вашому приміщенні місткості з водою для підвищення вологості повітря.
- Регулярно здійснюйте вологе прибирання.
- Відчуваєте запах диму? Негайно надягайте вологі маски, віконні та дверні отвори ізолюйте вологою тканиною.
- Збільште споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Рекомендується пити підсолену та мінеральну лужну воду, молочнокислі напої (мінеральні напої, киснево-білкові коктейлі. Виключити газовані напої.
- Декілька разів на день приймайте душ, промивайте ніс та горло.
- Якщо маєте проблеми із серцево-судинними захворюваннями, додатково проконсультуйтеся з лікарем
Краще за все — негайно виїхати з місця близького до аварії, у разі не можливості виконуйте ці мінімальні поради.
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