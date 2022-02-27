Начались переговоры Украины и России [ Редактировать ]
На границе с Беларусью стартовали переговоры Украины и России. Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не собирается сдаваться и капитулировать в результате переговоров с РФ, а хочет послушать и сказать свое мнение.
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