Бизнесмен и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Новинский призвал лидеров Украины и России остановить боевые действия в Украине и сесть на стол переговоров.

В Украине продолжаются боевые действия. Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений, гибнут десятки и сотни людей, среди них и мирные жители. Как депутат от Мариуполя, получаю тяжелую информацию из своего округа.

Два дня в поселке Сартана вблизи Мариуполя продолжаются кровавые бои, жертвами которых по подтвержденным данным стали уже шесть человек. То, что сейчас происходит на территории Украины, является настоящей трагедией не только для украинского и российского народа, но и для всего православного мира.

Дьяволу удалось заставить людей, связанных единой верой, единой историей, единой культурой, видеть друг в друге врага. Эту войну необходимо немедленно остановить.

Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире - с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться! Вечная память погибшим! Мои искренние соболезнования их родным и близким. Необходимая помощь семьям погибших в Сартане нами будет оказана в полном объеме.