"Призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире" - Вадим Новинский [ Редактировать ]
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Бизнесмен и народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Новинский призвал лидеров Украины и России остановить боевые действия в Украине и сесть на стол переговоров.
В Украине продолжаются боевые действия. Киев, Харьков, Херсон, Николаев, Чернигов, Мариуполь стали ареной тяжелых столкновений, гибнут десятки и сотни людей, среди них и мирные жители. Как депутат от Мариуполя, получаю тяжелую информацию из своего округа.
Два дня в поселке Сартана вблизи Мариуполя продолжаются кровавые бои, жертвами которых по подтвержденным данным стали уже шесть человек. То, что сейчас происходит на территории Украины, является настоящей трагедией не только для украинского и российского народа, но и для всего православного мира.
Дьяволу удалось заставить людей, связанных единой верой, единой историей, единой культурой, видеть друг в друге врага. Эту войну необходимо немедленно остановить.
Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире - с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться! Вечная память погибшим! Мои искренние соболезнования их родным и близким. Необходимая помощь семьям погибших в Сартане нами будет оказана в полном объеме.
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