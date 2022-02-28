Россия ударила по Житомиру ракетными комплексами "Искандер" [ Редактировать ]
Главнокомандующий Валерий Злужный ночью подтвердил, что Россия использовала для удара по Житомиру ракетные комплексы "Искандер".
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