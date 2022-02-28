Александр Усик записался в тероборону Киевской области (фото) [ Редактировать ]
Александр Усик записался в тероборону Киевской области. Фотографию с украинским чемпионом выложил в сеть глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.
Напомним, что ранее Усик обратился к россиянам с просьбой остановить войну.
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Про них і про всі підозрілі речі слід повідомляти на спецлінію поліції 102.
Зараз усе залежить саме від них. Глава держави запропонував росіянам зрозуміти: та Україна, яку вони бачать у телевізорі - сильно відрізняється від справжньої України.