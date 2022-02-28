"БудемоЖити": Зеленский опубликовал трогательное видео [ Редактировать ]
В понедельник, 28 февраля, президент Украины Владимир Зеленский опубликовал трогательное видео с хэштегом #БудемоЖити в своем канале Telegram.
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