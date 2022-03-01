Сумская область держит оборону - глава ОГА [ Редактировать ]
Ситуация в Сумской области контролируемая, работа по району с общинами стабилизируется на 100%. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий.
Без изменений стабильны и помогают, выкладываются на все 100% - Белополье и Ворожба! На их территории спокойно, вражеская техника не замечена. Общины - ситуация контролируемая. С общинами связь не потеряна. Внутри общин все необходимые меры для сохранения жизнедеятельности проводятся.
Корреспондент "Украина 24" сообщает, что ночь в Сумах прошла без обстрелов. Вечером несколько раз была угроза артилбстрела в Ахтырке.
Продолжаются работы по поиску тел под завалами воинской части в Ахтырке. Там накануне враг использовал три вакуумных бомбы, запрещенные Женевской конвенцией.
Известно в настоящее время о более чем 70 погибших наших военных.
Городской голова Тростянца с полуночи не выходит на связь с главой военно-гражданской администрации. Накануне было известно, что в город наступает колонна вражеской техники.
На протяжении ночи в Сумах были единичные уличные бои. Были слышны автоматные очереди. Это наша тероборона зачищала город от диверсионных вражеских групп и не подпускала российскую военную технику, пытавшуюся зайти на подходы к Сумам.
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