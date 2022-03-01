Мэр Чернигова Владислав Атрошенко объявил о премиях за уничтоженную вражескую технику и российских оккупантов. В частности, за один танк награда составит 250 тысяч гривен.

Об этом сказал мэр во время видеообращения.

"Слава Украине! Мы защитим наш Чернигов от оккупантов. Личная премия от меня за сожженный БТР - 150 тыс. грн, БМП - 200 000, танк - 250 000, пленные или убитые рашистско-фашистские оккупанты - 300 долларов за каждого", - сказал Атрошенко.

Напомним, в Чернигове жителей призывают оставаться дома или в укрытиях. Покидать город запрещено, ведь выезды из него заминированы.