В Сумах идут уличные бои на въезде в город со стороны села Низы. Об этом сообщает корреспондент "Украина 24".

Российские военные идут по колонне на нескольких машинах и БТРах с белыми флагами. На борту, по информации штаба военно-гражданской администрации Сумской области, находятся пленные Сумской терробороны, которые пытались удержать противника в селе Низы.