На въезде в Сумы идут уличные бои [ Редактировать ]
В Сумах идут уличные бои на въезде в город со стороны села Низы. Об этом сообщает корреспондент "Украина 24".
Российские военные идут по колонне на нескольких машинах и БТРах с белыми флагами. На борту, по информации штаба военно-гражданской администрации Сумской области, находятся пленные Сумской терробороны, которые пытались удержать противника в селе Низы.
по теме
Ситуация в Сумской области контролируемая, работа по району с общинами стабилизируется на 100%. Об этом сообщил глава Сумской военной администрации Дмитрий Живицкий
В Ахтырке Сумской области оккупанты разбомбили военную часть
Российские оккупанты снизили темпы наступления, но все еще продолжают попытки развить темп наступления на отдельных направлениях в наступательной операции против Украины. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке на 12:00
Генштаб ВСУ опубликовал видео работы экипажей Bayraktar TB2, которые поразили три цели - танк противника и два зенитных ракетных комплекса "БУК". Где именно было уничтожена техника оккупантов - не сообщается.
Российские оккупанты потеряли в Украине убитыми 5710 человек, 200 - попали в плен. Об этом сообщает генштаб ВСУ
Киев станет Сталинградом Путина. Об этом заявил во время интервью на Майдане Независимости глава МВД Украины Денис Монастырский. Министр рассказал о зверствах российско-фашистских войск на украинской земле для десятков иностранных СМИ