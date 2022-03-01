В Украине разблокировали российскую социальную сеть "ВКонтакте", чтобы каждый гражданин мог в ней распространять правду о войне, которую ведет РФ в Украине, размещать фото - и видео о российских пленных и уничтоженной российской техники.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко.

Он подчеркнул, что, кроме военного фронта с Россией, есть еще и информационный, на котором тоже нужно воевать. Он призвал гражданских активно включиться в эту войну.

"По состоянию на сейчас Украина разблокировала "ВКонтакте" специально для того, чтобы каждый из нас мог зарегистрироваться во "ВКонтакте" и постить максимальное количество видео-, фото-, документов всех тех, кто находится сейчас в плену. Также обязательно надо постить видео того, что делает российская армия в Харькове, Чернигове, всех наших городах. И очень важно в принципе показывать военнопленных и сбитую нами российскую технику. Обязательно надо показывать, как мы воюем, что мы боремся за свою землю. Для того чтобы россияне начали наконец понимать, что информационная блокада начала прорываться", - отметил Денисенко.

"Подробности" вернулись в соцсеть "ВКонтакте". Найти нас можно по ссылке.