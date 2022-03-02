Едет "груз 200" и в упор расстреливает наших военных :в СБУ рассказали о провокации противника [ Редактировать ]
В СБУ рассказали о новом виде провокации противника. Об этом сообщается в Telegram-канале Гончаренко.
Едет машина, на бортах написано "груз 200", за ним транспорт по бортам заставлен ящиками, между этими ящиками люди с автоматами в упор расстреливают наших военных, представителей ТО, гражданское население. Есть такие случаи в Бахмаче.
Просьба распространить, будьте внимательны и осторожны.
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