Россияне пробуют сбросить десант на Южно-Украинскую АЭС [ Редактировать ]
Из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолетов оккупантов с десантниками. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко.
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