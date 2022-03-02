Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Черкасской и Одесской областных администраций. Об этом сообщается на сайте главы государства. Черкасскую область вместо А. Скичко возглавил Игорь Табурец (разведчик), а Одесскую вместо С. Гриневецкого - Максим Марченко (военный).

Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", в 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.