Зеленский сменил глав Черкасской и Одесской областей [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Черкасской и Одесской областных администраций. Об этом сообщается на сайте главы государства. Черкасскую область вместо А. Скичко возглавил Игорь Табурец (разведчик), а Одесскую вместо С. Гриневецкого - Максим Марченко (военный).
Максим Марченко был командиром 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар", в 2017-м - заместителем командира 92-й отдельной механизированной бригады, а в 2018-м - командиром 28-й механизированной бригады.
по теме
В пятницу, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил главам нескольких ОГА увольнениями
Сьогодні українці – символ незламності
У вівторок, 1 березня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта, в видеоформате выступил с речью перед депутатами Европейского парламента.
В сети появилось заявление Зеленского