Сьомий день війни: Зеленський звернувся до українців [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр із відео
В середу, 2 березня, президент України Володимир Зеленський записав звернення до українців.
Сьогодні українці – символ незламності. Символ того, що люди в будь-якій країні будь-якої миті можуть стати найкращими людьми на землі. Слава Україні!
по теме
Prev Next
02 марта 2022 07:18 Байден объявил войну российским олигархам
Президент США Джо Байден, выступая с ежегодным посланием
01 марта 2022 20:43 "Максимально відверте": Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters
У вівторок, 1 березня, президент України Володимир Зеленський дав інтерв’ю CNN і Reuters
26 февраля 2022 08:09 "Не верьте фейкам": Зеленский записал обращение к украинцам
Зеленский обратился к украинцам и призвал не верить фейкам
02 марта 2022 09:38 В Генштабе заявили о потерях врага с начала войны
В среду, 2 марта, Генштаб опубликовал сводку о потерях врага с момента начала войны
02 марта 2022 09:00 Українців закликають приєднуватись до Інтернет Військ України
Міністерство культури та інформполітики й Мінцифра запрошують кожного приєднуватись до Інтернет Військ України