На Киев идут 30 БТГ, в Черном море готовится десантная операция - Генштаб [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
На Подольском направлении противник силами 13 БТГр из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
- В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.
- На Северском направлении 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев.
- На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.
- Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении героические украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
- На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
- На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.
- На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева.
- До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.
- В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.
Напомним, что возле Одессы заметили российский военный корабль.
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