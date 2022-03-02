Возле Одессы заметили российские корабли (фото) [ Редактировать ]
Недалеко от Одессы заметили российские военные корабли.
Также сообщают об ударе в районе аэропорта Одессы.
Напомним, что российские срочники устроили бунт на корабле под Одессой.
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