В среду утром, 2 марта, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что армия России продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Северского направлений.

На Подольском направлении противник силами тринадцати батальонно тактических групп (БТГр) из состава Восточного ВО ВС России пытается продолжить наступление к рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокировки столицы с северного и северо-западного направлений.

На Северском направлении до семнадцати БТГр российских войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока.

Противник остановлен в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска РФ утратили наступательный потенциал.