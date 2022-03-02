Войска России сосредоточили силы для блокировки Киева [ Редактировать ]
В среду утром, 2 марта, в Генеральном штабе ВСУ заявили, что армия России продолжает предпринимать попытки наступления на Киев с Подольского и Северского направлений.
На Подольском направлении противник силами тринадцати батальонно тактических групп (БТГр) из состава Восточного ВО ВС России пытается продолжить наступление к рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении Киева с целью блокировки столицы с северного и северо-западного направлений.
На Северском направлении до семнадцати БТГр российских войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокировки Киева с северо-востока.
Противник остановлен в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска РФ утратили наступательный потенциал.
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