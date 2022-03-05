Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 марта проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил пресс-секретарь Администрации президента Турции Ибрагим Калын в эфире одного из местных телеканалов, передает Анадолу.

"Войну нужно незамедлительно прекращать. Стороны должны вернуться за стол переговоров. Турция, в лице президента Эрдогана, прикладывает активные усилия в этом вопросе", - сказал Калын.

По его словам, президент Эрдоган в ходе беседы с российским коллегой предложит провести встречу в Турции.

"Нужно дать шанс на перемирие, сформировать гуманитарные коридоры. Если война затянется, разрушительные последствия ощутят на себе не только Россия или Украина, но весь регион", - подчеркнул Калын.

Он отметил, что Турция не собирается отказываться от диалога ни с Россией, ни с Украиной. Анкара готова сделать все возможное, что от нее зависит, заверил пресс-секретарь турецкого лидера.