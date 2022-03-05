Вечером в субботу, 5 марта, мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал, что происходит в городе. Об этом он сообщил в эфире телевизионных новостей.

"Сейчас город находится в блокаде, нас убивают как нацию, как народ Украины. Российские оккупанты сегодня стреляют по жилым массивам. Самолеты сегодня сбрасывали бомбы. Я получил как мэр организовать транспорт и локации для эвакуации людей. И в этот момент, как мы уходили, вражеские русские войска нарушили режим тишины и начали обстрел. Чудом не пострадали люди, но пострадала техника. Нам нужны гарантии безопасности. 6 дней идут обстрелы. Мы надеемся, что сегодня переговоры придут к тому, чтобы был коридор. Мы, со своей стороны, делаем все необходимое", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе переносится эвакуация мирного населения.