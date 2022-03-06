"Кремль не хоче визнати свого фіаско, але цей час вже близько" - Резніков [ Редактировать ]
В неділю, 6 березня, міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що Кремль поки не хоче прийняти і визнати свого фіаско.
"Але цей час вже близько", - додав він.
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