Удар по Виннице: в Молдове сделали заявление про выпущенные ракеты [ Редактировать ]
Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Украинская сторона выдвигала именно такую версию. Об этом сообщается в Facebook Министерства обороны Молдовы.
Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья.
"Никакого типа крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В Приднестровье есть только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км", - рассказал один из собеседников.
Представители Молдовы убеждены, что запуск ракет произведен с кораблей РФ в Черном море. Это соответствует дальности, в частности ракет "Искандер". Впрочем, трасса запуска ракет по Виннице действительно пролегала над Приднестровьем – территорией Молдовы, находящейся под российской оккупацией с 1992 года.
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