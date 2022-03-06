Молдова отрицает, что ракетный удар по аэропорту в Виннице был нанесен с неподконтрольной территории в Приднестровье. Украинская сторона выдвигала именно такую версию. Об этом сообщается в Facebook Министерства обороны Молдовы.

Министерство обороны Республики Молдовы категорически отрицает факт запуска ракет по территории Украины из Приднестровья.

"Никакого типа крылатых ракет на территории Приднестровья никогда не было. В Приднестровье есть только установки залпового огня "Град" с дальностью стрельбы 20 км", - рассказал один из собеседников.

Представители Молдовы убеждены, что запуск ракет произведен с кораблей РФ в Черном море. Это соответствует дальности, в частности ракет "Искандер". Впрочем, трасса запуска ракет по Виннице действительно пролегала над Приднестровьем – территорией Молдовы, находящейся под российской оккупацией с 1992 года.