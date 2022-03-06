Над Харьковом ПВО уничтожила вражеский самолет (видео) [ Редактировать ]
Над Харьковом украинская ПВО уничтожила вражеский самолет. Пилот врага катапультироваться не успел и погиб на месте. Самолет упал в районе Кулиничей, добавили в Харьковской ОГА.
Утром сообщалось, что над Харьковом сбили вражеский СУ-25.
Напомним, что по данным ВСУ на утро 6 марта, украинские военные сбили уже 88 российских самолетов и вертолетов.
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