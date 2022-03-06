В Харкові влучили в телевежу: трансляцію обірвано [ Редактировать ]
В Харкові влучили в телевежу, у результаті чого трансляцію було обірвано.
по теме
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал про ситуацию под Харьковом
В середу вранці, 2 березня, політичний діяч Антон Геращенко повідомив про те, що "ворожі недовійська поцілили у будівлю СБУ в Харкові"
В неділю, 6 березня, український державний та громадський діяч Олексій Кулеба розповів про те, яка зараз ситуація на Київщині
Кабинет министров утвердил порядок сбора и хранения тел погибших российских оккупантов
Полтавська обласна рада та всі 60 територіальних громад Полтавщини звернулися до лідерів країн-членів НАТО підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною
Українці створили архів на Goggle Drive, куди збирають фотодокази втрат, злочинів російських окупантів та полонених за часи військового вторгнення Росії на територію України