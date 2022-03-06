Netflix уходит из России [ Редактировать ]
Источник: Netflix
Стриминговый сервис Netflix приостанавливает работу в России из-за начала войны в Украине. Об этом официальный представитель Netflix сообщил изданию Variety.
Ранее Netflix отказался транслировать центральные российские телеканалы и остановил работу над своими оригинальным российскими сериалами.
После начала войны в России была прекращена или ограничена работа крупнейших западных платформ и сервисов, среди которых Apple Pay и Google Pay, Spotify, Facebook и Twitter.
6 марта об уходе из России объявила молодежная соцсеть TikTok.
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