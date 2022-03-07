За 11 дней войны было уничтожено более 200 школ - Шкарлет [ Редактировать ]
Уже 11 дней в Украине продолжается война с российскими оккупантами. За это время было уничтожено множество объектов, учреждений и просто жилых домов.
Министр образования Украины Сергей Шкарлет рассказал, что оккупантами также были разрушены или повреждены 211 украинских школ.
Ранее сообщалось, что в Украине выпускники школ в этом году освобождены от прохождения итоговой аттестации. Отмечается, что такие действия вынужденные, ведь главное сегодня - это сохранение здоровья и жизни участников образовательного процесса в условиях военного положения.
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