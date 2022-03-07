Двенадцатый день войны: в Генштабе опубликовали последние данные [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 7 марта, в Генштабе дали оперативную сводку по ситуации в Украине.
Так, начаты 12-е сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению.
- Противник продолжает наступательную операцию против Украины.
- С начала суток российский оккупант продолжил нанесение ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по населенным пунктам Украины.
- Захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.
- Город Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет, оккупантызапретили горожанам выходить из домов.
- Замечены многочисленные случаи съемки постановочных репортажей для российских телеканалов по поводу якобы гуманности и человечности захватчиков. Также в социальных сетях враг продолжает распространение контента, негативно освещающего деятельность ВСУ.
- Украинские военные осуществляют оборонную операцию по всем направлениям выдвижения противника. Враг продолжает нести большие потери в живой силе, наземной технике и средствах воздушного нападение. Сдается в плен.
по теме
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб
В понедельник, 7 марта, в Гааге состоится первое заседание Международного уголовного суда по украинскому вопросу
В понедельник утром, 7 марта, в 05:15, по Николаеву был нанесен ракетный удар по городу
В неділю, 6 березня, український державний та громадський діяч Олексій Кулеба розповів про те, яка зараз ситуація на Київщині
Кабинет министров утвердил порядок сбора и хранения тел погибших российских оккупантов
Полтавська обласна рада та всі 60 територіальних громад Полтавщини звернулися до лідерів країн-членів НАТО підтримати прохання президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною