В понедельник утром, 7 марта, в 05:15, по Николаеву был нанесен ракетный удар по городу из РСЗО "Смерч", сообщил в эфире "Украина 24" советник главы МВД Вадим Денисенко. В сети показали видео удара.

Оккупанты опять предприняли попытку прорыва в город.

В ГСЧС сообщают, что в результате обстрелов Николаева возникли пожары. Сейчас спасатели занимаются их ликвидацией.

Из-за обстрелов часть Николаева осталась без тепла. Ремонтные работы начнутся, как только появится возможность. Приостановлена работа котельных:

ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);

ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов);

ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов);

ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).

Последствия авиаудара по городу: