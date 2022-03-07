По Николаеву ударили ракетами: что происходит в городе (видео) [ Редактировать ]
В понедельник утром, 7 марта, в 05:15, по Николаеву был нанесен ракетный удар по городу из РСЗО "Смерч", сообщил в эфире "Украина 24" советник главы МВД Вадим Денисенко. В сети показали видео удара.
Оккупанты опять предприняли попытку прорыва в город.
В ГСЧС сообщают, что в результате обстрелов Николаева возникли пожары. Сейчас спасатели занимаются их ликвидацией.
Из-за обстрелов часть Николаева осталась без тепла. Ремонтные работы начнутся, как только появится возможность. Приостановлена работа котельных:
- ул. Безымянная, 91 (15 жилых домов уже на циркуляции);
- ул. Новозаводская, 48 (97 жилых домов);
- ул. Знаменская, 2 (29 жилых домов);
- ул. Космонавтов, 43 (инфекционная больница).
Последствия авиаудара по городу:
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