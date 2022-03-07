Мир должен отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, чтобы не спонсировать терроризм. К этому призвал мировое сообщество президент Украины Владимир Зеленский в видеобращении к нации.

Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира.

Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу.

Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно.