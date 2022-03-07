"Пусть война их кормит": Зеленский призвал мир отказаться от российской нефти (видео) [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Мир должен отказаться от российской нефти и нефтепродуктов, чтобы не спонсировать терроризм. К этому призвал мировое сообщество президент Украины Владимир Зеленский в видеобращении к нации.
Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, требуется новый санкционный пакет. Новые санкционные шаги против войны и ради мира.
Бойкот русского экспорта. В частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Это можно называть эмбарго. А можно просто моралью. Когда отказываешься давать деньги террористу.
Бойкот импорта в Россию. Если не хотят соблюдать цивилизованные правила, то не должны получать и товаров и услуг от цивилизации. Пусть война их накормит. Международное сообщество должно действовать еще более решительно.
по теме
Российская делегация вылетела в Беларусь на новую встречу с делегацией Украины. Об этом сообщают российские СМИ. Третий раунд переговоров должен состояться позднее сегодня, 7 марта. Точное место его проведения неизвестно
Гуманітарні коридори. Росія вже двічі зривала їх відкриття, обстрілюючи маршрути
В понедельник, 7 марта, министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам
Кабинет министров утвердил порядок сбора и хранения тел погибших российских оккупантов
В России начались назначенные на 6 марта антивоенные акции. В Новосибирске, по данным издания "Тайга.Инфо", на антивоенной акции задержали 96 человек. В Иркутске, как сообщает "Иркутский инсайдер", задержаны 18 человек