Жители Мелитополя вышли на митинг против российской оккупации (видео) [ Редактировать ]
Жители Мелитополя Запорожской области вышли на митинг против российской оккупации. Видео народной акции опубликовал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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