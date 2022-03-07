Российский миллиардер Олег Дерипаска выступил за прекращение военных действий на Украине. По его словам, точка невозврата уже пройдена.

"Нам нужен мир как можно скорее, потому что мы уже давно прошли точку невозврата - это второе в чем я с ним согласен. Весь мир после этих событий будет другим, и Россия будет другой", - прокомментировал Дерипаска выступление историка Юваля Ноя Харари посвященного ситуации в Украине. Тот отметил, что "украинцы - очень реальная нация, они отчаянно независимы не хотят быть частью России и будут сражаться изо всех сил".

Я не во всем могу, конечно, согласиться. Для меня он всегда старался быть нарочито политкорректным, а чтобы оставаться объективным историком - это не лучшая позиция. Но в одном я, да и многие, наверное, в России согласны - нам нужен мир.

Напомним, что украинский бизнесмен Ахметов назвал Россию агрессором, а Путина - военным преступником.