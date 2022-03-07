Павел Дуров высказался о ситуации в Украине и рассказал, что заставило его уехать из России.

Если вы следите за моими постами, то знаете, что по маминой линии я веду свою родословную из Киева. Ее девичья фамилия Иваненко - украинская, и по сей день у нас много родственников, живущих в Украине. Поэтому этот трагический конфликт имеет личное значение как для меня, так и для Telegram.

"Некоторые люди задавались вопросом, не является ли Telegram каким-то образом менее безопасным для украинцев, потому что я когда-то жил в России. Позвольте мне рассказать этим людям, как закончилась моя карьера в России", - пишет он.

Девять лет назад я был генеральным директором "ВКонтакте", которая была крупнейшей социальной сетью в России и Украине. В 2013 году ФСБ потребовало от меня предоставить им частные данные украинских пользователей VK, которые протестовали против пророссийского президента.

"Я отказался выполнять эти требования, потому что это означало бы предать наших украинских пользователей. После этого меня уволили из компании, которую я основал, и я был вынужден уехать из России", - добавил он.

Я потерял свою компанию и свой дом, но я бы сделал это снова - без колебаний. Я улыбаюсь от гордости, когда читаю свой пост ВКонтакте от апреля 2014 года, где показаны отсканированные приказы ФСБ и мой фирменный ответ на них - собака в капюшоне.

"Когда я отказывался от этих требований, ставки были высоки лично для меня. Я все ещё жил в России, и моя команда, и моя старая компания также базировались в этой стране", - сказал Павел.