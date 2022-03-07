Под Харьковом ликвидировали генерал-майора армии РФ (фото) [ Редактировать ]
Под Харьковом ликвидировали генерал-майор российской армии. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Во время боев вблизи Харькова убит Виталий Герасимов - российский военачальник, генерал-майор, начальник штаба и первый заместитель командующего 41-й армией Центрального военного округа России. Также убит и ранен ряд старших офицеров российской армии.
Виталий Герасимов участвовал во второй чеченской войне и военной операции в Сирии. Получил медаль "За возвращение Крыма".
Также полученные данные свидетельствуют о значительных проблемах связи в армии оккупанта и с проведением эвакуации их разбитых частей.
Напомним, что ранее в Украине погиб генерал-майор российской армии Андрей Суховецкий.
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