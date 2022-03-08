"Есть только 1 агрессор - Лукашенко": беларуские добровольцы отправляются воевать за Украину [ Редактировать ]
Добровольцы в Украине
Источник: Maks Levin
Источник: Maks Levin
Беларуские добровольцы отправляются воевать за Украину.
Не все беларусы агрессоры. Есть только 1 агрессор - Лукашенко.
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