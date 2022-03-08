Украинский боксер Денис Беринчик вступил в территориальную оборону Киева (фото) [ Редактировать ]
Чемпион WBO International в легком весе и серебряный призер Олимпийских игр 2012 года, непобедимый украинский боксер (16 побед) Денис Беринчик выложил в сториз Instagram видео, на котором он сидит на кухне и чистит автомат.
Судя по подписи, Денис Беринчик пополнил самооборону киевского микрорайона ДВРЗ и теперь будет защищать столицу от российских оккупантов.
Самое главное, что все реально поняли, что восемь лет шла война и сегодня только расчехлились, когда они к нам приехали. Скажу одно, они были есть и будут, и пока мы их не прогоним домой, никому хорошо не будет.
Напомним, что ранее в тероборону вступили прославленные украинские боксеры - Владимир Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик.
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А щоб процес вступу був швидким і зручним, у кулуарах навіть організували пункт прийому заявок до бригади тероборони.
Він наголосив, що Україна має сильну армію і столиця всіляко підтримує процес формування тероборони й виділила вже 110 млн гривень для її фінансового забезпечення.