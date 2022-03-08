За трофейный самолет будут платить $1 млн, за вертолет - $500 тысяч [ Редактировать ]
"Укроборонпром" готов заплатить премию в $1 000 000 за угнанный или трофейный самолет и $500 тыс. - за захваченный вертолет в рабочем состоянии. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Пилотам РФ, который готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны.
Напомним, что по состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 48 вражеских самолетов и 80 вертолетов.
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