"Укроборонпром" готов заплатить премию в $1 000 000 за угнанный или трофейный самолет и $500 тыс. - за захваченный вертолет в рабочем состоянии. Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Пилотам РФ, который готовы участвовать в программе, гарантируем выдачу гражданства свободной страны.

Напомним, что по состоянию на утро 8 марта ВСУ уничтожили 48 вражеских самолетов и 80 вертолетов.

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