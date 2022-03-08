З Україною весь світ: чим допомагає Шотландія у боротьбі з окупантом [ Редактировать ]
Байдужих до подій в Україні, напевно, не залишилося в жодному куточку світу.
Допомагають уряди різних країн, організації та просто громадяни.
Як це роблять у Шотландії - подробиці за декілька секунд.
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