Во вторник, 8 марта, в Житомирской области российскими оккупантами во время обстрелов было уничтожено семь жилых домов.

Сообщается, что погибло пять людей, двое из которых - дети.

Ранее сообщалось, что в Житомире оккупанты уничтожили общежитие ракетным ударом. В результате удара здание полностью разрушено.

По словам мэра, в общежитие живут обычные мирные граждане, которые получили в нем квартиры 20 лет назад. Информация о пострадавших и погибших уточняется.