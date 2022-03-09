Под Житомиром оккупанты разрушили 7 жилых домов, погибли дети [ Редактировать ]
Во вторник, 8 марта, в Житомирской области российскими оккупантами во время обстрелов было уничтожено семь жилых домов.
Сообщается, что погибло пять людей, двое из которых - дети.
Ранее сообщалось, что в Житомире оккупанты уничтожили общежитие ракетным ударом. В результате удара здание полностью разрушено.
По словам мэра, в общежитие живут обычные мирные граждане, которые получили в нем квартиры 20 лет назад. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
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